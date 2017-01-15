Політика

15:58 15.01.2017

Глава МЗС Франції назвав провокацією плани Трампа перенести посольство США в Єрусалим

Міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро розкритикував намір обраного президента США Дональда Трампа перенести посольство США в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалиму, пише газета "Фігаро".

"Я вважаю, що зробити це буде неможливо, і що це призведе до вкрай важких наслідків", - сказав глава МЗС, назвавши заяви Д.Трампа "провокацією".

Видання нагадує, що наразі в Парижі проходить міжнародна конференція з Близького Сходу, але Ізраїль і палестинці участі в ній не беруть.

Д.Трамп під час передвиборної кампанії демонстрував великі симпатії до Ізраїлю. Він закликав США заблокувати резолюцію РБ ООН, що вимагає від Ізраїлю припинити поселенську діяльність, а також обіцяв перенести американське посольство з Тель-Авіва до Єрусалиму.

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