Політика

12:46 16.01.2017

Байден закликав українців боротися з корупцією: це питання національної безпеки

Віце-президент США Джо Байден закликає українців активізувати боротьбу з корупцією в країні, оскільки Росія використовує корупцію як інструмент зовнішньополітичного тиску на Україну.

"Я хочу закликати народ України... продовжуйте боротьбу з корупцією, наполягайте на прозорості, розслідуйте та переслідуйте в судовому порядку чиновників, які розбазарюють державні гроші для свого збагачення", - закликав він на спільному з президентом України Петром Порошенком брифінгу у Києві в понеділок.

У цьому контексті Дж.Байден продовжив: "Росія протягом останніх десяти років використовує іншу зброю зовнішньої політики – корупцію – як інструмент проти України, щоб Україна залишалася вразливою та залежною. Тому впроваджуйте реформи, щоб викоренити корупцію".

При цьому віце-президент США наголосив, що ці питання є ключовими для самозбереження Української держави. "Це вкрай важливе питання національної безпеки, не просто питання хорошого управління", - додав Дж.Байден.

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