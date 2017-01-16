Байден закликав українців боротися з корупцією: це питання національної безпеки

Віце-президент США Джо Байден закликає українців активізувати боротьбу з корупцією в країні, оскільки Росія використовує корупцію як інструмент зовнішньополітичного тиску на Україну.

"Я хочу закликати народ України... продовжуйте боротьбу з корупцією, наполягайте на прозорості, розслідуйте та переслідуйте в судовому порядку чиновників, які розбазарюють державні гроші для свого збагачення", - закликав він на спільному з президентом України Петром Порошенком брифінгу у Києві в понеділок.

У цьому контексті Дж.Байден продовжив: "Росія протягом останніх десяти років використовує іншу зброю зовнішньої політики – корупцію – як інструмент проти України, щоб Україна залишалася вразливою та залежною. Тому впроваджуйте реформи, щоб викоренити корупцію".

При цьому віце-президент США наголосив, що ці питання є ключовими для самозбереження Української держави. "Це вкрай важливе питання національної безпеки, не просто питання хорошого управління", - додав Дж.Байден.