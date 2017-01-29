Юлія Тимошенко вже знайшла собі союзників і це виклик для України

Депутати Політичної партії "Народний фронт" зробили офіційну заяву на слова Юлії Тимошенко про небажання об'єднання "Батьківщини" з будь-якою іншою політичною силою в українському парламенті.

"Народний фронт" розцінює заяву Юлії Тимошенко про те, що "Батьківщина" не буде об'єднуватися з жодною політичною силою, як констатацію очевидного факту, що сьогоднішній союз Тимошенко з "Опозиційним блоком" і надалі працюватиме у тісній спайці і не розширюватиме свого складу", - йдеться в заяві, опублікованій на сторінці НФ у "Фейсбуці" в суботу ввечері.

Депутати НФ відзначили помітні останнім часом спільні голосування фракцій "Батьківщини" і Опоблоку в парламенті і конфлікт між Ю.Тимошенко та Арсенієм Яценюком. Парламентарії негативно характеризували лідера "Батьківщини" як жадібного політика, який прагне до влади, що привело її в табір антиукраїнських сил, де Ю.Тимошенко зайнялася "системною руйнівною роботою проти країни".

У НФ засуджують співпрацю "Батьківщини" й Опоблоку, а також популістські заяви з метою відставки нинішнього уряду."...За нашим переконанням, це серйозний виклик для України, яка за свою історію неодноразово втрачала свободу як держава саме через внутрішню боротьбу за владу, спираючись на російські гроші та підтримку", - нагадують депутати НФ.

У своєму зверненні НФ закликав лідера "Батьківщини" припинити говорити неправду, а також заявив, що і "надалі боротиметься проти "п'ятої колони" російського агресора в українській політиці і викриватиме її примітивні маніпуляції та брехню".