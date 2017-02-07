Політика

15:21 07.02.2017

Естонія виділить Україні 400 тис. євро на вирішення гуманітарної кризи

Естонія має намір виділити Україні 400 тис. євро для вирішення проблем, пов'язаних із гуманітарною кризою, повідомили у вівторок у прес-службі естонського МЗС.

"Гроші підуть на відновлення початкового ремонту житла та постачання питною водою, а також покращення становища людей, що полишили свої будинки через кризу", - сказав представник прес-служби.

Як повідомляється, 200 тис. євро виділяється через Міжнародний комітет Червоного Хреста і 200 тис. євро - через Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Глава МЗС Естонії Свен Міксер на прес-конференції у вівторок у Таллінні заявив, що "збройний конфлікт у східній Україні, що триває вже майже три роки, катастрофічно позначився на регіоні".

За його словами, "нещодавній обстріл цивільних об'єктів і населення в Авдіївці призвів до посилення гуманітарної кризи". "Це грубе порушення міжнародного гуманітарного права. Ситуація серйозна і заслуговує міжнародного засудження", - наголосив глава МЗС.

Він також повідомив, що на нещодавній Раді міністрів закордонних справ країн ЄС висловився за посилення санкцій щодо Росії у разі подальшого погіршення ситуації на Донбасі.

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