Політика

15:46 07.02.2017

Для України неприйнятні умови щодо виборів на Донбасі в присутності військ РФ, озвучені німецьким послом

Директор Національного інституту стратегічних досліджень, академік Нацакадемії Наук України (НАНУ) і радник президента України Володимир Горбулін заявляє про неприйнятність умов, озвучених у скандальній заяві посла Німеччини в Україні Ернста Райхеля щодо можливості проведення виборів на Донбасі до виведення звідти російських військ.

"Райхель, мені здається, свою точку зору намагається нав'язати українському суспільству. Він глибоко помиляється. Ті умови, які він запропонував, на мій погляд, ні наша влада, ні наше суспільство прийняти не можуть", - заявив він в ефірі телеканалу "112.Україна" у вівторок.

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