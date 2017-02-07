Гібридна війна руйнує старий і формує новий, менш стабільний світовий лад - Горбулін

Директор Національного інституту стратегічних досліджень, академік Національної академії наук України (НАНУ) і радник президента України Петра Порошенка Володимир Горбулін переконаний, що світова гібридна війна руйнує старий і формує новий, менш стабільний світовий лад.

"Це дійсно нове глобальне світове протистояння, яке, з одного боку, знищує нинішній світовий лад, а з іншого - замість нього формує новий, менш стабільний і більш хаотичний. Міжнародна система, побудована на справедливих правилах і взаємній повазі до суверенітету, територіальної цілісності, на цінностях прав людини, демократії, все це отримало новий вектор руху в бік хаосу, де домінує право сильного", - сказав В.Горбулін під час презентації колективної монографії "Світова гібридна війна: Український фронт" у Києві у вівторок.

Академік зазначив, що для багатьох сам термін "світова гібридна війна" є надзвичайно дискусійним, і виникає запитання, чи насправді виправдано говорити про наявність саме світової гібридної війни.

"На нашу думку, так, це більш ніж виправдано, незважаючи на те, що для нас ключовою проблемою є протистояння російській агресії, але не помічати світової гібридної війни - це все одно, що не помічати слона в посудній крамниці", - сказав В.Горбулін.

Він також визначив гібридну війну як новітню форму глобального протистояння в сучасному середовищі безпеки, а гібридний характер агресії поширюється на всі нові сфери.