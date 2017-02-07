Україна має розраховувати на власні сили в конфлікті з РФ - Горбулін

Директор Національного інституту стратегічних досліджень, академік НАНУ Володимир Горбулін вважає, що Україна має розраховувати на свої сили в конфлікті з Росією, оскільки Європа намагається уникнути протистояння, а США зайняті своїми внутрішніми проблемами.

Під час презентації колективної монографії "Світова гібридна війна: Український фронт" у Києві у вівторок В.Горбулін окреслив кілька сценаріїв розвитку ситуації, які може намагатися реалізувати Кремль.

"Це може бути наступ збройних формувань із Донбасу, підтримуваних російськими військами з усіх можливих напрямків", - сказав академік НАНУ.

Крім того, за його словами, це може бути сценарій "ультиматум", що стосується федералізації та фактичної десуверенізації України. "Сценарій "деградація" - перетворення України на сіру зону, нічийну територію нестабільності та замороженого конфлікту, приречену на поступову деградацію", - додав В.Горбулін.

"Який із цих сценаріїв буде реалізовано, ми сьогодні не знаємо. Але маємо бути готові до будь-якого з них. Гібридна війна відкрила нам очі на реальність. Ми твердо дивимося на речі і навчилися за красивими словами бачити прагматичні інтереси сторін конфлікту", - вважає він.

За словами В.Горбуліна, цивілізована Європа "намагається будь-якою ціною уникнути конфлікту та залишитися у своєму комфортному невіданні". "Америка, схоже, на деякий час абстрагується від своїх амбіцій і зобов'язань та зосереджується на внутрішніх конфліктах. Тому головна наша ставка - це власні сили, наша рішучість і правда", - сказав він.