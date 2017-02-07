Закон про державну мову не вирішить мовної проблеми в Україні - Горбулін

Директор Національного інституту стратегічних досліджень, академік НАНУ і радник президента України Володимир Горбулін вважає, що ухвалення закону про державну мову не вирішить мовної проблеми.

"Сьогоднішня позиція з українською мовою в Україні мене не влаштовує, їй варто приділяти набагато більше уваги", - сказав В.Горбулін під час презентації колективної монографії "Світова гібридна війна: Український фронт" у Києві у вівторок.

Академік зазначив, що колись спілкувався на тему української мови та її статусу з Іваном Драчем та Дмитром Павличком, які, як і В.Горбулін, вважали, що в Україні має бути лише одна державна мова - українська і для цього необхідно робити все.

"Робити це необхідно вкрай обережно, я сказав би навіть, ласкаво, якщо можна використати такий вислів, тоді можна досягти результату. Якщо ми будемо це робити граблями, як деякі наші депутати пропонують, - ми матимемо невдачі на цьому терені... Ухваленням закону ми не вирішуємо питання", - сказав В.Горбулін.

Він зазначив, що мовна проблема вкрай тонка і результату в цьому питанні можна успішніше досягти, якщо стимулювати "всю нашу інтелігенцію й усю нашу науку, щоб вона почала використовувати українську мову, тоді може бути результат".