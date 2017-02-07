Порошенко та Лойтхард погодили кроки щодо прискорення повернення Україні виведених екс-чиновниками коштів

Президент України Петро Порошенко та президент Швейцарської конфедерації Доріс Лойтхард у телефонному режимі обговорили загострення ситуації на Донбасі, перспективу активізації співробітництва між двома державами, зокрема щодо прискорення повернення Україні незаконно виведених коштів.

"Президент України детально поінформував про загострення на Донбасі. Петро Порошенко привернув увагу до складної гуманітарної ситуації у зв'язку з російськими обстрілами Авдіївки. Глава держави підкреслив, що така поведінка має отримати належну оцінку з боку міжнародної спільноти. Президент Швейцарії наголосила, що Росія повинна зробити все для припинення вогню", - повідомляє прес-служба глави Української держави за підсумками розмови.

Співрозмовники погодили подальші кроки щодо прискорення повернення Україні коштів, які були незаконно виведені колишніми високопоставленими чиновниками і нині зберігаються у швейцарських банках.

Глави держав також зазначили, що за 25 років із часу встановлення дипломатичних відносин між Україною та Швейцарією закладено надійний фундамент двостороннього партнерства, яке надалі слід поглиблювати.

Д.Лойтхард відзначила прогрес у проведенні реформ в Україні, що підвищує довіру інвесторів до української економіки, та підтвердила готовність підтримувати країну на цьому шляху, зокрема в питанні судової реформи.