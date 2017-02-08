Політика

15:47 08.02.2017

У Раді зареєстровано проект постанови про звільнення міністра з тимчасово окупованих територій

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про звільнення Вадима Черниша з посади міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.

Ініціаторами документа (№6054) є заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд і члени фракції "Самопоміч" - Руслан Сидорович, Олена Сотник, Вікторія Войцицька, Олег Лаврик, Лев Підлісецький, Семенуха Роман, Ірина Подоляк.

Раніше О. Сироїд повідомляла, що фракція "Самопоміч" має намір вимагати відставки міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб В. Черниша. Аргументуючи такий намір, вона сказала: "Його діяльність спрямована на підрив української державності. Він, на жаль, виконує російські вказівки, вказівки російського керівництва".

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