У ВР сталася сутичка між нардепами з "БПП" Мельничуком і Лещенком

Народні депутати з фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді Іван Мельничук та Сергій Лещенко побилися на пленарному засіданні парламенту в четвер.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", під час розгляду законопроекту про Конституційний Суд України перед голосуванням сталася невелика бійка між народними депутатами І. Мельничуком та С. Лещенком з невідомої причини.

Колеги із парламенту, зокрема Олег Барна, швидко розняли конфліктуючі сторони.

Кілька народних депутатів зажадали від голови Верховної Ради Андрія Парубія відреагувати на цю ситуацію, а також надати можливість висловитися щодо інциденту.

А. Парубій заявив, що не дозволить зірвати голосування для прийняття в першому читанні законопроекту. "Ми потім розберемося, в регламентному комітеті", - сказав спікер.

Пізніше народний депутат з фракції "Батьківщина" Рябчин Олексій написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook, що І. Мельничук "накинувся на депутата Сергія Лещенка у залі Верховної Ради за пост у Фейсбуці".

Сам же С. Лещенко після інциденту заявив журналістам у кулуарах Ради, що провокації проти нього не змусять його замовкнути і не говорити про корупцію у владі.

"Я їм кажу про те, що вони саботують боротьбу з корупцією, а вони на мене кидаються, використовуючи цих депутатів, які намагаються шляхом фізичної сили заткнути мені рота. Я вам скажу і їм передаю: ви можете кидатись, можете робити своїх ботів, порушувати якісь кримінальні справи, вимагати притягнути мене до відповідальності. Я буду розповідати про їх корупції щодня, і українські громадяни будуть знати, хто головний корупціонер у цій державі. Цим корупціонером є президент Порошенко", - сказав С. Лещенко журналістам.

За словами нардепа, під час засідання парламенту у четвер до нього підійшов депутат Іван Мельничук (БПП) і став з'ясовувати стосунки. "Намагався застосувати фізичну силу, але йому це не вдалося, постраждав піджак, символічно - коли у людей немає аргументів, вони починають просто рвати одяг", - зазначив він.

С. Лещенко також розповів, що у середу, 8 лютого, була спроба зірвати засідання парламентського комітету з протидії корупції, коли кілька депутатів від "Блоку Петра Порошенка" нібито за вказівкою Адміністрації президента просто не прийшли на засідання. "Це робиться свідомо, щоб показати, що цей комітет непрацездатний, що антикорупційні закони, які він готує, нікуди не годяться... Просто конкретний наступ на антикорупційний комітет для зриву кворуму. Це робиться не перший раз... Але вчора вдалося зібрати кворум", - нагадав він.

У свою чергу інший учасник бійки нардеп І. Мельничук після перерви на пленарному засіданні Ради заявив, що С. Лещенко збрехав у своєму пості у Facebook, де написав про те, що народним депутатам від фракції БПП, що входять до антикорупційного комітету, на Банковій сказали бойкотувати засідання комітету, що в результаті дасть підстави "звинувачувати комітет у неспроможності".

За словами І. Мельничука, бійку спровокували слова С. Лещенка про те, що він може писати на своїй сторінці в соціальній мережі, що забажає. "Дорогі чоловіки, кожен із нас у своєму житті має відповідати за свої слова навіть ціною розірваного рота і синцями під очима", - сказав І. Мельничук.

Представник президента України у Верховній Раді Артур Герасимов (фракція БПП) спростував звинувачення С. Лещенка. "Це брехня. Не тільки не давалася така вказівка (зривати засідання антикорупційного комітету Ради – ІФ.), ми всім членам комітетів говорили брати активну участь", - сказав А. Герасимов журналістам у кулуарах парламенту.

Коментуючи сутичку між депутатами С. Лещенком та І. Мельничуком в залі засідань, А. Герасимов сказав: "У будь-якому випадку безвідносно до якоїсь фракції така поведінка негідна, і на фракції обов'язково будемо це питання розглядати".