Політика

17:39 10.02.2017

Київ візьме участь у зустрічі глав МЗС "нормандського формату"

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наступного тижня зустрінеться з міністрами закордонних справ країн "нормандського формату" - Німеччині, Франції та РФ, заявив президент України Петро Порошенко.

"Політичні пункти Мінських угод можуть бути реалізовані лише після очевидного та безперечного прогресу в питаннях безпеки. А вибори під російськими дулами... є абсолютно неприйнятні та недопустимі. Саме з цим Павло Клімкін наступного тижня поїде на зустріч міністрів закордонних справ країн «Нормандської четвірки»", - сказав П.Порошенко в Івано-Франківську в п'ятницю.

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