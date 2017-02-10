Проект постанови про відставку Гройсмана зник із сайта ВР, у "Батьківщині" вимагають пояснень

Зареєстрований у п'ятницю вдень групою народних депутатів у Верховній Раді проект постанови про відставку Володимира Гройсмана з посади прем'єр-міністра України станом на вечір зник із сайта парламенту.

Згідно з оприлюдненою на сайті Верховної Ради України інформацію про внесення "Проекту постанови про відставку прем'єр-міністра України Гройсмана В. Б." (№6076) авторства 11 нардепів від фракції "Батьківщина", зокрема її лідерки Юлії Тимошенко, а також позафракційного нардепа Дмитра Добродомова, станом на 17:00 його "передано на розгляд керівництва". Текст проекту постанови, а також будь-які супровідні документи до нього на той час були відсутні.

Водночас згодом назву проекту постанови №6076 було змінено на "Проект постанови", додаткову оприлюднену раніше інформацію (ініціатори, профільний та інші комітети) було прибрано. У графі проходження проекту постанови також було прибрано інформацію про передачу його на розгляд керівництва та значилося, що він "отриманий Верховною Радою" (попередній етап проходження документа).

Станом на 19:00 п'ятниці під час спроби оновити сторінку з проектом постанови зазначається, що "Законопроект не знайдено".

Водночас у разі повторного заходу на сайт Верховної Ради під №6076 значиться інша законодавча ініціатива: "Проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання інвестиційної діяльності шляхом передбачення можливості відстрочки орендної плати".

При цьому в партії "Батьківщина" заявили, що "вимагають роз'яснень від апарату Верховної Ради та повернення проекту постанови на офіційний сайт парламенту".