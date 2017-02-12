Новим президентом ФРН обрано Франка-Вальтера Штайнмайєра

Делегати Федеральних зборів Німеччини обрали екс-міністра закордонних справ країни Франка-Вальтера Штайнмайєра новим президентом, повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Вітаємо Франка-Вальтера Штайнмайєра з обранням Федеральним президентом Німеччини!", - написав український дипломат у своєму акаунті в "Твіттері" в неділю вдень.

Після обрання, повідомив посол, Ф.В.Штайнмайєр виступив з промовою перед Федеральними зборами Німеччини.

Колишній міністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмайєр був фаворитом на виборах, оскільки його кандидатуру підтримували як Соціал-демократична партія Німеччини, так і консервативний блок Християнсько-демократичний союз/Християнсько-соціальний союз. У "великій коаліції" - понад 900 представників федеральних зборів.

Термін повноважень нинішнього президента ФРН Йоахіма Гаука закінчується 18 березня. Інавгурацію нового президента заплановано на 19 березня, зазначає "Німецька хвиля".