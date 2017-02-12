Політика

17:01 12.02.2017

Новим президентом ФРН обрано Франка-Вальтера Штайнмайєра

Делегати Федеральних зборів Німеччини обрали екс-міністра закордонних справ країни Франка-Вальтера Штайнмайєра новим президентом, повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Вітаємо Франка-Вальтера Штайнмайєра з обранням Федеральним президентом Німеччини!", - написав український дипломат у своєму акаунті в "Твіттері" в неділю вдень.

Після обрання, повідомив посол, Ф.В.Штайнмайєр виступив з промовою перед Федеральними зборами Німеччини.

Колишній міністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмайєр був фаворитом на виборах, оскільки його кандидатуру підтримували як Соціал-демократична партія Німеччини, так і консервативний блок Християнсько-демократичний союз/Християнсько-соціальний союз. У "великій коаліції" - понад 900 представників федеральних зборів.

Термін повноважень нинішнього президента ФРН Йоахіма Гаука закінчується 18 березня. Інавгурацію нового президента заплановано на 19 березня, зазначає "Німецька хвиля".

ВАЖЛИВЕ

Порошенко в неділю зустрінеться з президентом Словенії, а в понеділок - з прем'єром Молдови

Проект постанови про відставку Гройсмана зник із сайта ВР, у "Батьківщині" вимагають пояснень

У результаті нещодавніх бойових зіткнень у районі Авдіївки українські військові поліпшили свої позиції

Київ візьме участь у зустрічі глав МЗС "нормандського формату"

Тимошенко і кілька нардепів пропонують Раді відправити у відставку Гройсмана

ОСТАННЄ

ВР може розглянути питання про введення пені за прострочення оплати послуг ЖКГ - ZN.UA

Українські дипломати готують ноту з приводу затримання українського письменника Жадана в Мінську

Трамп назвав "ганебним" рішення суду за його указом про тимчасову заборону на імміграцію

Політологи вбачають ознаки політичного "шторму" в Україні

Політичні пункти Мінських угод можуть бути реалізовані лише після виконання пунктів з безпеки – Порошенко

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Харьков автосалоны
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА