Політика

12:30 13.02.2017

Прем'єри України та Молдови домовилися завершити демаркацію кордону поточного року

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що демаркацію українсько-молдовського кордону планується завершити в 2017 році.

"Буде створено групу спеціалістів, які мають напрацювати всі необхідні рішення для завершення процесу демаркації кордону", - сказав прем'єр України на брифінгу після зустрічі з прем'єр-міністром Молдови Павлом Філіпом у Києві в понеділок.

За словами В.Гройсмана, прем'єри двох країн домовилися, що "ми ставимо амбітне завдання в 2017 році це питання вирішити".

ВАЖЛИВЕ

Президенти України і Словенії обговорили питання виконання Мінських угод і збереження санкцій проти РФ

Новим президентом ФРН обрано Франка-Вальтера Штайнмайєра

Порошенко в неділю зустрінеться з президентом Словенії, а в понеділок - з прем'єром Молдови

Проект постанови про відставку Гройсмана зник із сайта ВР, у "Батьківщині" вимагають пояснень

У результаті нещодавніх бойових зіткнень у районі Авдіївки українські військові поліпшили свої позиції

ОСТАННЄ

Прикордонвідомства України та Молдови домовилися про обмін інформацією щодо осіб, які перетинають держкордон, та спільний контроль на кордоні

Гройсман вдячний Молдові за відмову від обмежень на експорт з України в 2017 році

Україна зацікавлена в запуску спільного контролю на українсько-молдовському держкордоні до 2018 року - Гройсман

Порошенко привітав Штайнмаєра з обранням президентом ФРН

ВР може розглянути питання про введення пені за прострочення оплати послуг ЖКГ - ZN.UA

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
вакансии в ровно
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА