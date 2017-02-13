Прем'єри України та Молдови домовилися завершити демаркацію кордону поточного року

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що демаркацію українсько-молдовського кордону планується завершити в 2017 році.

"Буде створено групу спеціалістів, які мають напрацювати всі необхідні рішення для завершення процесу демаркації кордону", - сказав прем'єр України на брифінгу після зустрічі з прем'єр-міністром Молдови Павлом Філіпом у Києві в понеділок.

За словами В.Гройсмана, прем'єри двох країн домовилися, що "ми ставимо амбітне завдання в 2017 році це питання вирішити".