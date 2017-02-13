Порошенко і Філіп обговорили питання відновлення постачань електроенергії з України до Молдови

Президент України Петро Порошенко обговорив із прем'єром Молдови Павлом Філіпом питання відновлення постачань електроенергії з України до Молдови.

"Ми також обговорили питання відновлення стабільних поставок електроенергії з України до Молдови. Взаємодія в енергетичній сфері залишається важливим фактором інтеграції наших країн в загальноєвропейський енергетичний простір і для зміцнення енергетичної безпеки України і Молдови", - сказав П. Порошенко журналістам після переговорів з П. Філіпом у понеділок у Києві.

Прем'єр Молдови додав, що обидві країни зацікавлені в розвитку співпраці в енергетичній сфері. За його словами, на переговорах сторони обговорили створення необхідних умов для експлуатації Дністровського гідрокомплексу".

Раніше 13 лютого прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на спільній з прем'єром Молдови прес-конференції заявив, що Антикризовий енергетичний штаб на засіданні в понеділок розгляне можливість віялових відключень електроенергії за зниження запасів вугілля на складах українських електростанцій.

За словами прем'єра, за підсумками засідання штабу може бути рекомендація Кабінету Міністрів прийняти розпорядження про введення тимчасових надзвичайних заходів на електроенергетичному ринку внаслідок нестачі вугілля на складах і складання графіка відключень електроенергії.

В. Гройсман нагадав, що електростанції країни щорічно споживають близько 9 млн тонн вугілля антрацитної групи, яка виробляється на тимчасово підконтрольних територіях (НКТ) Донбасу. За його словами, Україна почала реалізацію програми з переведення ТЕС з антрациту на газову групу вугілля, але поки ще залежна від таких поставок, які наразі блокуються. "Для модернізації необхідні час і мільярди. Ця робота ведеться, і питому вагу такого вугілля буде знижено у споживанні в середньостроковій перспективі", - сказав він.

Прем'єр нагадав, що блокування на НКТ постачання антрациту може призвести до збільшення тарифного навантаження на споживача, оскільки імпортований з далекого зарубіжжя вугілля дорожчий. "Застосування формули "Роттердам плюс" в ціні на вугілля призведе до збільшення його ціни в тарифі на електроенергію майже вдвічі. Сьогодні вона становить 1730 грн/тонна, а "Роттердам плюс" – це $95 плюс $10 доставка. Це означатиме, що приблизно ціна вугілля в ціні електроенергії становитиме близько 3 тис. грн", - додав він.