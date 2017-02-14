Політика

10:12 14.02.2017

Радник Трампа з нацбезпеки Флінн полишив свою посаду

Радник президента США з нацбезпеки Майкл Флінн полишив свою посаду, передає телеканал Fox News.

"М. Флінн пішов у відставку", - йдеться в повідомленні.

М. Флінн полишив посаду радника з нацбезпеки після того, як виявилося, що він дав неправильну інформацію віце-президенту Майку Пенсу та іншим високопоставленим чиновникам Білого дому щодо своїх розмов з російським послом у США Сергієм Кисляком, пише New York Times з посиланням на джерело, наближене до адміністрації Дональда Трампа.

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