Радник Трампа з нацбезпеки Флінн полишив свою посаду

Радник президента США з нацбезпеки Майкл Флінн полишив свою посаду, передає телеканал Fox News.

"М. Флінн пішов у відставку", - йдеться в повідомленні.

М. Флінн полишив посаду радника з нацбезпеки після того, як виявилося, що він дав неправильну інформацію віце-президенту Майку Пенсу та іншим високопоставленим чиновникам Білого дому щодо своїх розмов з російським послом у США Сергієм Кисляком, пише New York Times з посиланням на джерело, наближене до адміністрації Дональда Трампа.