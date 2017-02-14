Політика

12:51 14.02.2017

Українці отримають безвізовий режим до літа, сподівається глава представництва ЄС

Можливість подорожувати до країн ЄС без віз для громадян України з'явиться вже до літа поточного року, сподівається глава представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі.

"Сподіваюся, що до літа українці зможуть подорожувати до Європейського Союзу без віз, оскільки українські громадяни заслуговують на це, безсумнівно", - сказав він у вівторок у Києві під час форуму, присвяченому пріоритетам реформ.

Між тим Х. Мінгареллі зазначив, що "є певні причини, які стримують ЄС у цьому питанні, оскільки він стикається з певними непростими моментами.

ВАЖЛИВЕ

Гройсман на засіданні уряду розкритикував Тимошенко

Постанова Ради про відставку Гройсмана без відставки Кабміну є неконституційною

Тимошенко вимагає зареєструвати проект постанови про відставку Гройсмана до кінця дня і погрожує судом

Київ активно працюватиме у форматі "5+2" для якнайшвидшого відновлення територіальної цілісності Молдови

Воєнний стан в Україні може бути введено в разі масованого наступу військ РФ - Парубій

ОСТАННЄ

Радник Трампа з нацбезпеки Флінн полишив свою посаду

Депутати з "БПП" просять президента на РНБО розглянути питання припинення блокади залізничних шляхів у Донецькій і Луганській областях

Петренко розраховує зареєструвати порядок перевірки е-деклаций у понеділок

Порошенко і Філіп обговорили питання відновлення постачань електроенергії з України до Молдови

Рада має оновити склад ЦВК якомога швидше – І. Геращенко

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
аренда складов в Луцке
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА