Українці отримають безвізовий режим до літа, сподівається глава представництва ЄС

Можливість подорожувати до країн ЄС без віз для громадян України з'явиться вже до літа поточного року, сподівається глава представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі.

"Сподіваюся, що до літа українці зможуть подорожувати до Європейського Союзу без віз, оскільки українські громадяни заслуговують на це, безсумнівно", - сказав він у вівторок у Києві під час форуму, присвяченому пріоритетам реформ.

Між тим Х. Мінгареллі зазначив, що "є певні причини, які стримують ЄС у цьому питанні, оскільки він стикається з певними непростими моментами.