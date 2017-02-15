Зустріч глав МЗС "Нормандської четвірки" може відбутися в Мюнхені на полях конференції з безпеки

Міністри закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії можуть провести переговори не в Бонні, як це планувалося раніше, а в Мюнхені, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в дипломатичних колах.

"Розглядається можливість зустрічі глав МЗС "нормандського формату" в Мюнхені", - розповів співрозмовник агентства в середу вранці.

За його словами, переговори можуть відбутися на полях Мюнхенської конференції з безпеки, в якій візьмуть участь усі чотири міністри.

Раніше всі сторони дали згоду на зустріч глав МЗС "Нормандської четвірки" у Бонні 17 лютого на полях конференції G-20.

Мюнхенська конференція з безпеки відбудеться 17-19 лютого в Німеччині. Її учасники обговорять низку ключових викликів у сфері безпеки, зокрема ситуацію в Україні. На цьому заході в 2016 році також відбулися переговори глав МЗС "Нормандської четвірки".