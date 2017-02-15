Політика

15:32 15.02.2017

Обама був занадто м'який стостовно Росії щодо питання про Крим

Президент США Дональд Трамп намагається оцінити, чи не був його попередник, Барак Обама, за якого Росія окупувала Крим, занадто м'яким з цією країною.

"Крим був захоплений Росією під час адміністрації Обами. Обама дотримувався занадто м'якої позиції щодо Росії?" - написав Д. Трамп в середу в своєму мікроблозі в Twitter.

Напередодні прес-секретар Білого дому Шон Спайсер заявив, що Д. Трамп очікує, що Росія розпочне деескалацію в Україні і "поверне Крим".

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