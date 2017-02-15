Обама був занадто м'який стостовно Росії щодо питання про Крим

Президент США Дональд Трамп намагається оцінити, чи не був його попередник, Барак Обама, за якого Росія окупувала Крим, занадто м'яким з цією країною.

"Крим був захоплений Росією під час адміністрації Обами. Обама дотримувався занадто м'якої позиції щодо Росії?" - написав Д. Трамп в середу в своєму мікроблозі в Twitter.

Crimea was TAKEN by Russia during the Obama Administration. Was Obama too soft on Russia? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 февраля 2017 г.

Напередодні прес-секретар Білого дому Шон Спайсер заявив, що Д. Трамп очікує, що Росія розпочне деескалацію в Україні і "поверне Крим".