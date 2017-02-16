НАТО підтримує активний політичний діалог з українським керівництвом

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг повідомив, що зустрічатиметься з президентом України під час Мюнхенської зустрічі з безпеки, нагадав про свої регулярні зустрічі і телефонні розмови з Петром Порошенком та іншими українськими керівниками.

"Минулого тижня прем'єр-міністр України в НАТО брав участь у засіданні Північноатлантичної ради. У нас дуже щільний політичний діалог з різними політичними керівниками України - з президентом, з урядом, і НАТО надає раніше практичну і політичну підтримку Україні", - сказав Й.Столтенберг в четвер на прес-конференції в штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу в Брюсселі.

"Україна - наш партнер, і ми високо цінуємо партнерство з нею", - заявив генсек НАТО.