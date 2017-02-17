Політика

14:14 17.02.2017

Депутати звернулися до КС щодо скасування мораторію на продаж земель сільгосппризначення

Звернення до Конституційного Суду (КС) щодо скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення направлено за підписом 55 народних депутатів.

"Конституційний Суд може зняти мораторій, і ми отримаємо найбільш економічно вільний ринок серед усіх можливих варіантів. Це може статися за півроку, згідно з регламентом Конституційного Суду", - сказав ініціатор звернення народний депутат Олексій Мушак (фракція "Блок Петра Порошенка") на прес-конференції в Києві в п'ятницю.

За його словами, депутатське звернення направлено до Конституційного Суду 16 лютого.

О.Мушак додав, що в перший місяць після звернення КС має вирішити питання щодо відкриття судового провадження, наступні два місяці обирають доповідача в суді, три місяці розглядають справу.

"На осінь можемо вийти із земельним ринком без будь-яких обмежень", - резюмував О.Мушак.

Як повідомлялося, О.Мушак раніше зареєстрував у ВР законопроект №5535 "Про обіг земель сільськогосподарського призначення". Проектом закону пропонується поетапне відкриття ринку землі та скасування мораторію з 1 липня 2017 року. При цьому передбачаються заходи обережності та граничні обмеження щодо мінімального рівня ціни та максимальної кількості гектарів у власності фізичних та юридичних осіб. Іноземці та особи без громадянства до 2030 року не зможуть купувати українську землю сільськогосподарського призначення.

Згідно з меморандумом про співпрацю України з Міжнародним валютним фондом за програмою розширеного фінансування, Кабінет Міністрів спочатку очікував ухвалення законопроекту про обіг земель сільськогосподарського призначення до кінця грудня 2016 року. Замість цього ВР наприкінці жовтня 2016 року продовжила мораторій на продаж земель сільгосппризначення, запроваджений у 2002 році, до 2018 року.

Цим рішенням парламент доручив своїм комітетам і профільному міністерству протягом півроку напрацювати необхідні законопроекти.

Міністр фінансів Олександр Данилюк чекає на підготовку законодавчої бази для здійснення земельної реформи до кінця травня 2017 року.

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