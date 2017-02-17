Політика

14:57 17.02.2017

У Раді поки що немає голосів для підтримки законопроекту про спецконфіскацію – Петренко

Міністр юстиції України Павло Петренко вважає, що У Верховній Раді наразі немає голосів для підтримки законопроекту про спецконфіскацію.

"Доля (закону про спецконфіскацію – ІФ) перебуває в руках і на відповідальності українського парламенту. Ті депутати, які дійсно хочуть боротися з корупцією, мають за нього проголосувати. Поки що, за моїми відчуттями, більшості в парламенті цей закон не має", - сказав П. Петренко журналістам у п'ятницю в Києві.

Міністр нагадав, що 6 разів представляв різні версії цього законопроекту і максимальна кількість голосів, яку він набирав, налічувала 180.

"Тому ми зараз продовжуємо роботу з депутатським корпусом, щоб цей закон був прийнятий", - підсумував він.

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