Прокуратура не може оскаржити в апеляційному суді закриття "квартирної справи" Лещенка, стверджує адвокат

Апеляційний суд не може розглядати апеляційну скаргу прокуратури у зв'язку з рішенням Печерського районного суду Києва про закриття адміністративної справи щодо порушень при придбанні квартири народним депутатом України Сергієм Лещенко, зазначає його адвокат Дмитро Гненний.

"Ми звертаємо увагу, що Кодекс про адміністративні правопорушення передбачає вичерпний перелік осіб, які мають право оскаржити постанови такої категорії. На жаль, орган прокуратури до такого переліку осіб не належить. Тому виключається можливість оскарження цієї постанови", - сказав він на прес-конференції в п'ятницю в Києві.

При цьому Д. Гненний додав: "Можливо, вони і подадуть таку апеляційну скаргу... але суд апеляційної інстанції обов'язково має повернути цю апеляційну скаргу без розгляду".

У свою чергу С. Лещенко заявив про вплив Адміністрації президента на Апеляційний суд Києва і стверджує, що "справедливість в такому суді апріорі неможлива".

За словами С. Лещенка, Національне агентство з протидії корупції збирає інформацію про його гонорари від видавництв, а також за лекції в навчальних закладах, тоді як жодної декларації високопоставлених чиновників НАЗК не перевірило.

"Окрім НАЗК, політичним переслідуванням мене займається Генеральна прокуратура... Управління з розслідування особливо важливих справ розіслало запити до усіх без винятку комерційних банків України з вимогою надати інформацію стосовно коли-небудь відкритих банківських рахунків мною, моєю матір'ю, сестрою, нареченою, моїми друзями, навіть батьками моїх друзів", - заявив народний депутат.

Між тим він зазначив, що інформація про придбання ним квартири з'явилася в Facebook за кілька днів до того, як була внесена до Державного реєстру. За словами С. Лещенка, таке стало можливим лише на підставі даних негласного спостереження за ним.

Як повідомлялося, за результатами перевірки НАЗК встановило, що при купівлі квартири загальною площею 192 кв. м і вартістю 7 млн 550 тис. грн у новому будинку в історичному центрі Києва С. Лещенко отримав подарунок у вигляді знижки на вартість квартири, яка була надана забудовником. На момент придбання нерухомості С. Лещенко був народним депутатом, тобто суб'єктом, на якого поширюються вимоги закону "Про запобігання корупції". Таким чином, він отримав подарунок, вартість якого в 1307,43 разів перевищила мінімальну зарплату (загальна сума знижки склала 1 млн 801 тис. 648 грн).

У НАЗК повідомляли, що з 30 листопада С. Лещенко ухилявся від особистого ознайомлення з протоколом про адміністративне правопорушення. 1 грудня на офіційному сайті агентства було розміщено публічне запрошення депутату для ознайомлення з протоколом, однак той так і не прибув.

6 грудня НАЗК вирішило направити до суду протокол про адмінправопорушення С. Лещенко при купівлі квартири в Києві.

Печерський райсуд Києва 16 лютого закрив так звану "квартирну справу" С. Лещенка у зв'язку з відсутністю складу правопорушення.

Прокуратура заявила про намір оскаржити це рішення Печерського райсуду.