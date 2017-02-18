Могеріні заявила про готовність Євросоюзу сприяти "нормандскому формату"

Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні заявляє про готовність ЄС сприяти роботі "нормандського формату".

"Як ви знаєте, є зобов'язання, формат зазнає певних викликів, ми готові допомогти, надати підтримку та супровід. Головне – зміст, а не форма", - сказала вона на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", питання про "нормандський формат" Ф.Могеріні поставив мер Києва Віталій Кличко. Зокрема, він поцікавився її думкою щодо приєднання США до цього формату.

Ф.Могеріні зазначила, що важливий не так склад формату, як його зміст. "Я давно перестала надто зациклюватися на форматах, я вважаю, що зміст - більш важливе питання. Наразі немає часу приділяти увагу форматам", - сказала верховний представник ЄС.

За її словами, більш важливо те, що можна зробити, щоб допомогти реалізації Мінських угод. "Ми працюємо над деякими ідеями, ми обговорюємо ці ідеї з Францією, Німеччиною, з українським урядом та російськими партнерами", - сказала вона.