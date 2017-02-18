Політика

15:31 18.02.2017

Обама посів 12-те місце в рейтингу всіх президентів США, лідер рейтингу - Лінкольн

Колишній лідер США Барак Обама опинився на 12-му рядку в рейтингу всіх американських президентів, випливає із опублікованого кабельним телеканалом C-Span рейтингу.

На думку експертів, які взяли участь у складанні рейтингу, Б.Обама найкращим чином проявив себе у сфері економічного регулювання, а найгірше - у взаємодії з Конгресом.

Список очолили Авраам Лінкольн, Джордж Вашингтон і Франклін Рузвельт.

Найгіршими серед лідерів США стали Джеймс Б'юкенен, Ендрю Джонсон і Франклін Пірс.

У складанні рейтингу взяли участь понад 90 істориків і провідних фахівців з американських університетів.

ВАЖЛИВЕ

Могеріні заявила про готовність Євросоюзу сприяти "нормандскому формату"

Могеріні: позиція ЄС щодо прив'язки санкцій проти РФ до Мінських угод залишиться

Порошенко і Дуда проводять переговори в Мюнхені

США зроблять все, щоб Росія несла відповідальність за виконання Мінських угод щодо деескалації

Меркель заявляє, що поки що немає формальних підстав для реалізації політичних кроків Мінська

ОСТАННЄ

Глави МЗС України і Швеції обговорили шляхи врегулювання ситуації на Донбасі

Клімкін і Фріланд обговорили перспективи розвитку торгівлі між Україною та Канадою

Україна захищатиме свою незалежність політико-дипломатичним шляхом, але й армія готова дати відсіч - І.Геращенко

Глава МЗС Франції виступає за єдину європейську оборонну стратегію, яка не заважала б діяльності НАТО

Лавров знову заявив про необхідність прямого діалогу Києва з Донецьком і Луганськом

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Metry.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА