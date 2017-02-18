Обама посів 12-те місце в рейтингу всіх президентів США, лідер рейтингу - Лінкольн

Колишній лідер США Барак Обама опинився на 12-му рядку в рейтингу всіх американських президентів, випливає із опублікованого кабельним телеканалом C-Span рейтингу.

На думку експертів, які взяли участь у складанні рейтингу, Б.Обама найкращим чином проявив себе у сфері економічного регулювання, а найгірше - у взаємодії з Конгресом.

Список очолили Авраам Лінкольн, Джордж Вашингтон і Франклін Рузвельт.

Найгіршими серед лідерів США стали Джеймс Б'юкенен, Ендрю Джонсон і Франклін Пірс.

У складанні рейтингу взяли участь понад 90 істориків і провідних фахівців з американських університетів.