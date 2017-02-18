Політика

16:22 18.02.2017

Яценюк чекає від Заходу надання Україні озброєння для захисту своїх кордонів

Лідер партії "Народний фронт", екс-прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк очікує від світового співтовариства подальшої підтримки України у вигляді надання їй озброєння для захисту своїх кордонів.

"Другий крок, крім спільної позиції, - це спільні дії наших західних партнерів. Спільні дії в тиску на Росію, продовження санкцій і підтримки України. ...Підтримка України - це означає надання Україні озброєння для захисту своїх кордонів і для захисту країн-членів НАТО", - цитують слова А.Яценюка, під час зустрічі з журналістами на полях Мюнхенської конференції з безпеки в прес-службі партії "Народний фронт".

Екс-прем'єр також відзначив єдність риторики представників країн ЄС і США щодо України.

"Головне, що сьогодні відбулося на конференції - повернення України до світового порядку денного. Здійснено перший крок - весь вільний світ знову почав говорити одним голосом щодо України і проти Росії", - наголосив А.Яценюк.

Як повідомлялося, А.Яценюк візьме участь у 53-й Мюнхенській конференції з питань безпеки, і виступить у рамках панельної дискусії "Лінії розлому в Євразії", яка відбудеться в суботу, 18 лютого, з 18:00 до 20:00 (за київським часом).

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