За "мирним планом" нардепа Артеменка стоїть Москва - Герасимов

Росія причетна до пропозицій щодо вирішення питань Криму та Донбасу, які народний депутат з фракції Радикальної партії у Верховній Раді Україні Андрій Артеменко відправив до адміністрації президента США Дональда Трампа, вважає представник президента України в парламенті Артур Герасимов у понеділок.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи може хтось із політиків стояти за такими діями А.Артеменка, А.Герасимов заявив: "Я про це не знаю. Але за цими речами - ми стовідсотково маємо розуміти - стоять росіяни".

За його словами, в Адміністрації президента Україні не знали про ці пропозиції.

"Не вони збирали ці землі, не їм цими землями розкидатися. Будь-які торги стосовно того, як повертати ці землі, недопустимі", - сказав А.Герасимов.

Крім того, він додав, що у вівторок у парламенті необхідно, щоб А.Артеменко дав відповіді на запитання, що цікавлять його колег, щодо його пропозицій адміністрації Д.Трампа.

У свою чергу народний депутат Сергій Лещенко (фракція "Блок Петра Порошенка") виклав свою версію щодо пропозицій А.Артеменка. "Усі обговорюють "план Артеменка". За моєю інформацією, "план Артеменка" - насправді план Льовочкіна-Бойка/Суркова. Бойко нещодавно був у Москві на зустрічах, Артеменко ж виконав роль посильного, а в подальшому відіграватиме роль фронтмена", - написав він на сторінці у Facebook.