Політика

18:38 20.02.2017

США закликають Москву дотримуватися Мінських угод - Пенс

Сполучені Штати Америки закликають Росію до дотримання Мінських угод, при цьому шукають платформу для співпраці, заявив віце-президент США Майк Пенс у понеділок.

"Що стосується України, як я і говорив раніше: ми закликаємо Росію до дотримання Мінських угод для зниження насильства на сході України заради збереження миру і людських життів. США закликають обидві сторони до встановлення режиму припинення вогню", - сказав М.Пенс на спільній прес-конференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

За його словами, США надалі "покладають відповідальність на Росію попри те, що шукають платформи для співпраці з Росією, яку, як сподівається президент Дональд Трамп, буде знайдено".

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