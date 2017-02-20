США закликають Москву дотримуватися Мінських угод - Пенс

Сполучені Штати Америки закликають Росію до дотримання Мінських угод, при цьому шукають платформу для співпраці, заявив віце-президент США Майк Пенс у понеділок.

"Що стосується України, як я і говорив раніше: ми закликаємо Росію до дотримання Мінських угод для зниження насильства на сході України заради збереження миру і людських життів. США закликають обидві сторони до встановлення режиму припинення вогню", - сказав М.Пенс на спільній прес-конференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

За його словами, США надалі "покладають відповідальність на Росію попри те, що шукають платформи для співпраці з Росією, яку, як сподівається президент Дональд Трамп, буде знайдено".