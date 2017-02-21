Політика

09:40 21.02.2017

Єльченко прокоментував смерть Чуркіна

Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко прокоментував смерть постійного представника Російської Федерації при ООН Віталія Чуркіна, повідомляє hromadske.ua.

"Знав Чуркіна багато років, хоча й не близько. Кожен посол висловлює позицію своєї держави. Так, до інструкції зі своєї столиці можна додати певний особистий наратив. Але я б не перебільшував його особисту роль, вірніше, думати, що його особиста роль на цій посаді була чимось відмінним від позиції РФ, яку він представляв, (було б неправильно - ред.)", - сказав В.Єльченко.

"Спроби налагодити нормальний контакт були. Але, на жаль, вони не привели до зміни його риторики. В дипломатії є таке правило - якщо не згоден з тим, що тобі пропонують, йдеш у відставку. Чуркін так не вирішив", - зазначив він.

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