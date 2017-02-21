Нардеп Артеменко не має наміру відмовлятися від мандата

Народний депутат України Андрій Артеменко, виключений напередодні з фракції Радикальної партії, не має наміру відмовлятися від депутатського мандата.

"Протягом учорашнього дня я отримав тисячі, десятки тисяч повідомлень на підтримку наших мирних ініціатив, і це переконало мене в тому, що єдина зараз можливість і майданчик для досягнення моєї головної мети - це парламент", - сказав він журналістам у кулуарах парламенту у вівторок уранці, відповідаючи на запитання, чи має він намір скласти депутатські повноваження.

Він також заявив, що залишиться позафракційним депутатом.

Як повідомлялося, газета New York Times повідомила, що український депутат А.Артеменко передав адміністрації президента США Дональда Трампа підготовлений ним план врегулювання українського конфлікту. План, зокрема, передбачає проведення загальноукраїнського референдуму про передачу Україною Росії Криму "в оренду терміном від 50 до 100 років", а також "виведення російських військ зі Східної України".

План А.Артеменка, за даними видання, було передано Майклу Флінну, який на той час був помічником Д.Трампа з питань національної безпеки, а потім пішов у відставку, через особистого адвоката американського президента Майкла Коена, який, як звертає увагу газета, одружений на українці.

За заявою А.Артеменка, його план підтримали радники російського президента, з якими він контактував.

Український посол у Сполучених Штатах Валерій Чалий у письмових відповідях на запит видання заявив, що такий план є грубим порушенням Конституції України.

Увечері 20 лютого народний депутат із фракції Радикальної партії Андрій Лозовий повідомив, що фракція у Верховній Раді України Радикальної партії Олега Ляшка вирішила виключити депутата А.Артеменка зі свого складу та вимагатиме від нього скласти мандат.

Незабаром лідер Радикальної партії Олег Ляшко також підтвердив таке рішення фракції. "Відбулося засідання фракції Радикальної партії... у повному складі членів фракції та за участю нашого колеги Андрія Артеменка, де ми обговорили ситуацію, яка виникла у зв'язку з оприлюдненням так званого мирного плану Артеменка. За результатами обговорення ситуації на засіданні фракції було ухвалено рішення про виключення Андрія Артеменка зі складу фракції", - повідомив О.Ляшко журналістам після засідання фракції в Києві в понеділок.

Він також поінформував, що фракція звернулася до А.Артеменка, "оскільки він позиціонує себе як відповідальний політик, із вимогою скласти депутатський мандат, який він отримав за списком Радикальної партії".