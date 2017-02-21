Політика

11:45 21.02.2017

Акція "УКРОПу" за припинення торгівлі з ОРДЛО відбувається біля ВР

Акція протесту проти торгівлі з тимчасово непідконтрольними територіями Донецької та Луганської областей відбувається біля будівлі Верховної Ради у вівторок уранці.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", на площі Конституції біля будівлі парламенту зібралося близько 500 людей, які тримають Державні Прапори України, прапори партії "УКРОП" і "Воля", а також прапори з символікою низки підрозділів ЗСУ і Нацгвардії, які раніше були добровольчими батальйонами.

Біля стін ВР чергують посилені наряди правоохоронців. Будівлю українського парламенту захищає кордон силовиків, а також металева огорожа, на якій протестувальники розвісили плакати з вимогами припинити торгівлю з окупантами, зокрема з гаслами "Досить міняти вугілля на труни", "Купуєш вугілля в окупантів - вбиваєш своїх захисників".

На площі Конституції також встановлена сцена, з якої виступають, зокрема, народні депутати, які підтримують позицію учасників акції. У своїх виступах вони закликають ухвалити закон про окуповані території.

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