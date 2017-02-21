Парубій офіційно оголосив про виключення нардепа Артеменка з фракції Радикальної партії

Київ. 21 лютого. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Голова Верховної Ради Андрій Парубій офіційно оголосив про виключення з фракції Радикальної партії Олега Ляшка народного депутата Андрія Артеменка.

"Радикальна партія Олега Ляшка на засіданні 20 лютого ухвалила рішення про виключення зі складу фракції народного депутата України Андрія Артеменка", - сказав спікер під час пленарного засідання у вівторок.

Раніше газета New York Times повідомила, що український депутат А.Артеменко передав адміністрації президента США Дональда Трампа підготовлений ним план врегулювання українського конфлікту. План, зокрема, передбачає проведення загальноукраїнського референдуму про передачу Україною Росії Криму "в оренду терміном від 50 до 100 років", а також "виведення російських військ зі Східної України".

План А.Артеменка, за даними видання, було передано Майклу Флінну, який на той час був помічником Д.Трампа з питань національної безпеки, а потім пішов у відставку, через особистого адвоката американського президента Майкла Коена, який, як звертає увагу газета, одружений на українці.

Увечері 20 лютого фракція у Верховній Раді України Радикальної партії Олега Ляшка вирішила виключити депутата А.Артеменка.

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко також поінформував, що фракція звернулася до А.Артеменка, "оскільки він позиціонує себе як відповідальний політик, із вимогою скласти депутатський мандат, який він отримав за списком Радикальної партії".