Єльченко відкрив засідання Радбезу ООН, де відбудуться відкриті дебати щодо конфліктів у Європі

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко відкрив засідання Ради безпеки ООН під головуванням України, де сьогодні відбудуться відкриті дебати з проблематики конфліктів у Європі.

Тема дебатів визначена як головна у рамках головування України в РБ ООН у лютому 2017 року.

Також на засіданні в Радбезі вшанували хвилиною мовчання пам'ять постійного представника Російської Федерації при ООН Віталія Чуркіна, який помер напередодні, 20 лютого. Під час засідання перший заступник постпреда РФ при ООН Петро Іллічов зачитав промову в пам'ять про В. Чуркіна.

Як повідомлялося, Україна з 1 лютого почала головувати в Раді безпеки ООН. Під головуванням України заплановано, зокрема, окрім питання захисту об'єктів критичної інфраструктури, 21 лютого розглянути питання врегулювання конфліктів в Європі.