Політика

18:11 21.02.2017

Нардеп Шуфрич заявляє, що листа про несплату податків отримав від ДФС лише 20 лютого

Народний депутат України (фракція "Опозиційний блок") Нестор Шуфрич заявляє, що лише 20 лютого отримав офіційного листа від Державної фіскальної служби про несплату ним податків, про що генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив 15 лютого. Всі факти, викладені в цьому документі, парламентарій називає безпідставними.

"15 лютого генеральний прокурор заявив, що у нього є інформація від ДФС, що нібито мною не сплачені податки. Сам акт, про який знав Луценко, нам став відомий вчора. Він прийшов офіційним листом з ДФС", - сказав Н.Шуфрич журналістам у вівторок.

Депутат зазначив, що правильно було б, якби ці відомості він отримав першим.

Н.Шуфрич заявив, що має намір надати пояснення в установлений законом строк, вказавши, що, можливо, зробить це сьогодні.

Він наголосив, що в документах ДФС йдеться нібито про несплату їм 36 млн грн податків.

"Ми вважаємо ці докази неприйнятними й невідповідними дійсності", – сказав нардеп.

Н.Шуфрич пояснив: "Не знаю, про що йдеться в акті. Реагуючи на заяви Луценка я сказав, що відповідні декларації готували найняті мною аудитори і адвокати. Якщо вони помилилися, я готовий заплатити. Отримавши акт вчора, на п'ятий день після заяви генпрокурора і попередньо вивчивши обставини цього акта, ми абсолютно переконані, що всі звинувачення безпідставні".

Як повідомлялося, генпрокурор Ю. Луценко 15 лютого заявив про намір направити до Верховної Ради подання про зняття недоторканності з трьох народних депутатів, якщо вони не погасять заборгованість зі сплати податків в сумі від 40 до 60 млн грн. Серед них названо нардепа Н.Шуфрич.

Сам нардеп тоді заявив, що за звітний період задекларував понад 40 млн грн доходу і не розуміє, як з цієї суми можна нарахувати 40 млн грн несплачених податків. За його словами, всі запити, які приходили з податкової, були опрацьовані та надані вичерпні відповіді.

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