Конфлікт на Донбасі залишається головним джерелом нестабільності в Європі

Конфлікт на сході України залишається основним джерелом нестабільності і напруженості в Європі, заявляє генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр.

"Криза в Україні і навколо неї продовжує залишатися основним джерелом напруженості і нестабільності в Європі, на жаль. Це означало повернення геополітики до порядку денного ОБСЄ і це виклик нашій моделі співпраці", - сказав він у рамках відкритих дебатів на рівні міністрів з теми "Підтримання міжнародного миру та безпеки: конфлікти в Європі" у вівторок.

Генсек також зазначив, що нещодавня ескалація насильства на Донбасі нагадує всім про те, що, незважаючи на всі зусилля із врегулювання конфлікту на сході України, він все ще далекий від мирного вирішення. "Головним кроком є виведення важкого озброєння. Ми готові сприяти цьому", - наголосив генсек.

Л. Заньєр також відзначив роботу спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі. "Ми створили і продовжуємо роботу СММ, вона не озброєна – громадянська, але вона виконує функції з підтримання миру: моніторинг перевірка припинення вогню і виведення важкого озброєння. Це нова віха в миротворчих операціях", - розповів він.

Як повідомлялося, Україна з 1 лютого почала головувати в Раді безпеки ООН. Планується під головуванням України, окрім питання захисту об'єктів критичної інфраструктури, 21 лютого розглянути питання врегулювання конфліктів в Європі.