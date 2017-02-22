Amnesty International звинуватила Трампа в дестабілізації ситуації у світі

Правозахисна організація Amnesty International в щорічній доповіді за минулий рік звинуватила президента США Дональда Трампа в тому, що його "отруйна" риторика під час передвиборної кампанії зробила світ "менш стабільним" і "темнішим".

"Отруйна риторика Дональда Трампа під час передвиборної кампанії стала свідченням глобального тренда до обрання більш озлоблених і суперечливих політиків", - йдеться в доповіді і стверджується, що світ став "більш темним і менш стабільнішим".

Ця риторика дала змогу зробити припущення, що зовнішня політика США може "значною мірою підірвати багатосторонню співпрацю та увергнути світ у нову еру ще більшої дестабілізації та взаємних підозр", зазначили правозахисники.

Автори доповіді заявили, що Д.Трамп проповідує політику расизму та антисемітизму, і що вищим пріоритетом для нього є захист США від тероризму, навівши як приклад іммігрантський указ американського президента. На їхню думку, цей указ став свідченням того, що "ксенофобські" ідеї Д.Трампа, які "викликають ерозію прав людини", вже втілюються в життя.