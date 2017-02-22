Клімкін щодо заяви про смерть Чуркіна: Ми хотіли б висловити співчуття його родині, але заява голови була б недоречною

У Міністерстві закордонних справ України хотіли б висловити співчуття родини постійного представника Росії при ООН Віталія Чуркіна у зв'язку з його смертю, але водночас не вважають відповідною заяву голови в цьому випадку.

"Наш представник в ООН пан Єльченко (Володимир Єльченко - ІФ) висловив свої співчуття, а також оголосив хвилину мовчання. Звісно, ми хотіли б висловити співчуття його (Чуркіна — ІФ) сім'ї, родичам, йому як людині. Але ми не вважаємо, що заява голови порівняно із заявою для преси, яку ми випустили, була б відповідною", — сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін журналістам після засідання Радбезу ООН у вівторок.

Глава зовнішньополітичного відомства також наголосив, що заява для преси про смерть В.Чуркіна також висловлює позицію Ради безпеки ООН.

Міністр також зазначив, що у них із В.Чуркіним були різні політичні позиції та різне бачення того, як саме виражати цю позицію. "Як я говорив, у нас фундаментальні розбіжності в політичних позиціях і в тому, як він представляв свою позицію. Але це не заважає нам висловити людське співчуття", — уточнив П.Клімкін.