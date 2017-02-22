Артеменко незадовго до публікації про свій "мирний план" був у Москві

Виключений із фракції Радикальної партії народний депутат Андрій Артеменко незадовго до скандальної публікації в New York Times зустрічався з лідером громадського руху "Український вибір - Право народу" Віктором Медведчуком, народним депутатом фракції "Опозиційний блок" Сергієм Льовочкіним та лідером цієї самої фракції Юрієм Бойком, стверджує лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко.

"За моєю інформацією, А.Артеменко перед оприлюдненням цього так званого плану мав контакти з Медведчуком, Льовочкіним і Бойком. І усе це (план, що передбачає референдум про здачу анексованого Криму в довгострокову оренду РФ, переданий А.Артеменком адміністрації президента США Дональда Трампа, про що повідомили в New York Times - ІФ) їхня спільна робота", - сказав О.Ляшко журналістам у кулуарах парламенту в середу вранці.

Він повідомив, що у вівторок отримав інформацію про поїздки А.Артеменка до Москви. "Вони (А.Артеменко з В.Медведчуком, С.Льовочкіним та Ю.Бойком - ІФ) були в Москві разом... Мені повідомили, що бачили кілька разів Артеменка в Мінську - пересадку на московський рейс. Мені не було відомо про це нічого, вчора як тільки я дізнався, я одразу ж звернувся в Службу безпеки з проханням перевірити цю інформацію", - розповів політик.

О.Ляшко вважає, що це антидержавні дії, "це державна зрада, і її має бути розслідувано".

При цьому він заявляє, що не хоче коментувати дії А.Артеменка. "Артеменко - це ширма. Насправді ляльководи, що стоять за ним, значно серйозніші. Це кремлівська розробка - всі ці "мирні плани" ціною здачі України та українських інтересів, де Росія і Америка мають домовлятися про долю України. Давайте не говорити про Артеменка - він ніхто і звати його ніяк. Він має відповідати за державну зраду", - сказав лідер фракції.

"Я сподіваюся, що Служба безпеки та Генеральна прокуратура вживуть відповідних заходів і буквально завтра до парламенту буде направлено подання для притягнення А.Артеменка до кримінальної відповідальності", - додав О.Ляшко.

Як повідомлялося, газета New York Times повідомила, що український депутат А.Артеменко передав адміністрації президента США Дональда Трампа підготовлений ним план врегулювання українського конфлікту. План, зокрема, передбачає проведення загальноукраїнського референдуму про передачу Україною Росії Криму "в оренду терміном від 50 до 100 років", а також "виведення російських військ зі Східної України".

План А.Артеменка, за даними видання, було передано Майклу Флінну, який на той час був помічником Д.Трампа з питань національної безпеки, а потім пішов у відставку, через особистого адвоката американського президента Майкла Коена, який, як звертає увагу газета, одружений на українці.

За заявою А.Артеменка, його план підтримали радники російського президента, з якими він контактував.

20 лютого народний депутат фракції "БПП" Сергій Лещенко заявив, що, за його інформацією, "план Артеменка - насправді план Льовочкіна-Бойка/Суркова". "Бойко нещодавно був у Москві на зустрічах, Артеменко ж виконав роль посильного, а в подальшому відіграватиме роль фронтмена", - написав він на сторінці у Facebook.

У партії "Опозиційний блок" заперечують будь-яку причетність до плану А.Артеменка. "Звісно, ніякого відношення ні я, ні Юрій Бойко, ні партія "Опозиційний блок" до так званого плану Артеменка не маємо", - повідомив С.Льовочкін, додавши, що партія послідовно виступає за негайне та невідкладне виконання Мінських домовленостей як єдиного легітимного плану повернення миру в Україну.