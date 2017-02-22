Політика

12:37 22.02.2017

Деякі депутати погрожують саморозпуском ВР у разі збереження дипвідносин із РФ

Група народних депутатів націоналістичного спрямування виступає за розрив дипломатичних відносин між Україною та Російською Федерацією.

"Ми вимагаємо розірвати дипломатичні відносини з РФ і, врешті-решт, вимагаємо ефективного, дієвого механізму імпічменту президента та відкликання депутатів", - заявив позафракційний народний депутат України Андрій Білецький під час пленарного засідання ВР у середу.

А.Білецький наголосив, що якщо парламент не виконає цих вимог, то "у нас вистачить рішучості саморозпустити цю Верховну Раду".

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