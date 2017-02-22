"Самопоміч" вимагатиме терміново розглянути в комітеті законопроект про окуповані території

Парламентська фракція "Самопоміч" та робоча група з підготовки законопроекту про тимчасово окуповані території України (№ 3593д) вимагатимуть, щоб профільний комітет у четвер, 23 лютого, розглянув цей законопроект і виніс його на розгляд до сесійної зали Верховної Ради України

"Ми вимагатимемо завтра, щоб комітет зібрався і виносив до зали за будь-якого рішення", - сказав лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк журналістам у середу після того, як комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування заслухав звіт робочої групи.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", на засіданні в середу члени комітету не підтримали пропозиції розглянути законопроект про тимчасово окуповані території України.

За словами О. Березюка, цей законопроект якісно підготовлений, і його має розглянути Верховна Рада".

Як зазначив на засіданні комітету керівник робочої групи з підготовки цього проекту закону Любомир Зубач, пропонується на вибір Верховної Ради дві норми, щоб вирішити питання про пенсійне забезпечення громадян, які перебували на тимчасово окупованій території.

Згідно з першим варіантом, держава не здійснює пенсійного забезпечення до завершення окупації, а другий варіант – пенсійне забезпечення громадян, які залишилися на окупованій території регулюються окремим порядком, запропонованим Кабінетом Міністрів України.

Крім того, в законопроекті не врегульовано питання проведення виборів на окупованій території. "Цим законопроектом ми чітко фіксуємо, що вибори на тимчасово окупованій території не проводяться для того, щоб зняти будь-які спекуляції", - сказав Л. Зубач.

"Водночас ми зберігаємо за громадянами України право голосу на загальнодержавних виборах, але це має здійснюватися чітко встановленою процедурою зміни місця голосування", - додав він.