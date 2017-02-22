Мін'юст і Мінфін відмовилися працювати над законопроектом про тимчасово окуповані території, кажуть у профільному комітеті

Міністерство юстиції і Міністерство фінансів відмовилися працювати над законопроектом про тимчасово окуповані території № 3593д, заявляють у парламентському комітеті з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування.

"Я прошу секретаріат підготувати проект такого листа до Міністерства юстиції... з офіційним запитом щодо їх відмови працювати в робочій групі з підготовки законопроекту про тимчасово окуповані території – ІФ) та до Міністерства фінансів", - сказав керівник комітету Сергій Власенко під час засідання в середу в Києві.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", член робочої групи з підготовки законопроекту, керівник фракції "Самопоміч" Олег Березюк зазначив, що розглядає відмову Мін'юсту працювати з комітетом Верховної Ради і робочою групою як привід для звернення до Служби безпеки України.

"Вважаю офіційну відмову співпрацювати з комітетом Верховної Ради і робочою групою як претензію і звернення до Служби безпеки України для розгляду (цього факту – ІФ) як злочину проти держави. Я не можу зрозуміти, як Мін'юст відмовився від участі в роботі, за що вони отримують гроші від українського платника податків", - сказав О. Березюк.

Він також наголосив, що як голова фракції, як народний депутат сам звернеться до СБУ і попросить вивчити це питання.