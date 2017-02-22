Політика

18:38 22.02.2017

Мін'юст і Мінфін відмовилися працювати над законопроектом про тимчасово окуповані території, кажуть у профільному комітеті

Міністерство юстиції і Міністерство фінансів відмовилися працювати над законопроектом про тимчасово окуповані території № 3593д, заявляють у парламентському комітеті з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування.

"Я прошу секретаріат підготувати проект такого листа до Міністерства юстиції... з офіційним запитом щодо їх відмови працювати в робочій групі з підготовки законопроекту про тимчасово окуповані території – ІФ) та до Міністерства фінансів", - сказав керівник комітету Сергій Власенко під час засідання в середу в Києві.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", член робочої групи з підготовки законопроекту, керівник фракції "Самопоміч" Олег Березюк зазначив, що розглядає відмову Мін'юсту працювати з комітетом Верховної Ради і робочою групою як привід для звернення до Служби безпеки України.

"Вважаю офіційну відмову співпрацювати з комітетом Верховної Ради і робочою групою як претензію і звернення до Служби безпеки України для розгляду (цього факту – ІФ) як злочину проти держави. Я не можу зрозуміти, як Мін'юст відмовився від участі в роботі, за що вони отримують гроші від українського платника податків", - сказав О. Березюк.

Він також наголосив, що як голова фракції, як народний депутат сам звернеться до СБУ і попросить вивчити це питання.

ВАЖЛИВЕ

Депутати пропонують ВР звернутися до США про безпекові гарантії України за Будапештським меморандумом

Білорусь відмовилася визнавати паспорти "ДНР"/"ЛНР"

Порошенко: Україна вітає роботу НАТО щодо посилення східного флангу Альянсу

Порошенко задоволений рівнем встановлення діалогу з новою адміністрацією США

Деякі депутати погрожують саморозпуском ВР у разі збереження дипвідносин із РФ

ОСТАННЄ

"Самопоміч" вимагатиме терміново розглянути в комітеті законопроект про окуповані території

Кабмін затвердив положення про уповноваженого з прав людей з інвалідністю

Порошенко: Майбутні безальтернативні президентські вибори в РФ є аргументом для підвищення боєготовності ЗСУ

Порошенко переконаний, що Лукашенко не дозволить використати свою країну проти України

Російська агресія проти України має на меті зруйнувати європейську і трансатлантичну єдність як основу світової системи безпеки

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
price.ua/catalog796.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА