Політика

14:27 24.02.2017

Нардеп Ричкова закликає Генпрокуратуру й СБУ розслідувати дії Н.Савченко

Народний депутат України фракції "Блок Петра Порошенка" Тетяна Ричкова закликає Генеральну прокуратуру та СБУ розслідувати дії позафракційного народного депутата Надії Савченко, яка, за твердженням Т. Ричкової, підбурювала військовослужбовців до повалення влади в Україні.

"Прошу вважати мій виступ депутатським запитом. Від свого імені та імені військовослужбовців я звертаюся до Генеральної прокуратури та Служби безпеки України, щоб вони почали кримінальну справу за цим фактом", - сказала вона з трибуни українського парламенту на пленарному засіданні в п'ятницю.

Т. Ричкова заявила, що зараз говорить "за дорученням та від імені військовослужбовців Повітряних сил України". "На цьому тижні народна обраниця Надія Савченко була в районі Донецького аеропорту, де зустрічалася з військовослужбовцями 80-ї окремої повітряно-десантної бригади, і 79-й, і підбурювала їх покинути свої позиції, прийти сюди скидати злочинну владу, взяти зброю в руки і прийти скинути цю владу", - сказала парламентарій.

Т. Ричкова зазначила, що її слова можуть підтвердити бійці цих бригад.

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