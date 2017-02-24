Політика

14:45 24.02.2017

Реєстр фактів репресій в окупованому Криму запрацює наступного тижня – заступник прокурора АРК

На сайті прокуратури Автономної Республіки (АР) Крим найближчим часом запрацює реєстр фактів порушень прав і свобод громадян України, які проживають в тимчасово окупованому Криму, зокрема, за фактами незаконних обшуків, затримань і переслідувань з боку окупаційної влади.

"Наступного тижня запрацює реєстр за фактами порушень прав і свобод громадян України. Туди будуть внесені всі прізвища, яких у нас уже близько сотні, за фактами незаконних обшуків, затримань і подальших переслідувань наших громадян там, на півострові (Крим – ІФ)... Починаючи з 2014 року, у нас проваджень понад 120 зареєстровано", - повідомив заступник прокурора Автономної Республіки Крим Олег Хорсуненко.

Він розповів, що в реєстрі міститиметься інформація не лише про порушення прав і свобод громадян, осіб причетних до незаконного переслідування, затримання і засудження українських громадян, але також і окремо у "справі 26 лютого". "Була створена велика міжвідомча робоча група, що складається зі співробітників нашого СБУ, поліції і прокуратури. .. Ми об'єднали всі провадження і зараз у нас це називається "справа 26 лютого", лише наша", - розповів О. Хорсуненко.

Він також зазначив, що вже відбулося кілька допитів у рамках цієї справи.

"Ми почали аналізувати всі провадження, які вже були. 7 проваджень за фактами завдання тілесних ушкоджень кільком громадян, стосуються саме справи "26 лютого"... У листопаді 2016 року ми внесли до ЄРДР відомості про недбалі дії співробітників міліції, вже ми маємо 7 посадових осіб, які мали прийняти ті чи інші дії щодо недопущення", - поінформував заступник прокурора.

Він розповів, що до справи "26 лютого" увійшли провадження щодо учасників незаконних воєнізованих формувань "Кримської самооборони" за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, поєднані з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі) та ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Заступник прокурора зазначає, що у справі "26 лютого" у прокуратури немає конкретних підозрюваних. "Загалом, у рамках цього провадження немає жодної підозри, але вони в найближчому майбутньому будуть", - поінформував О. Хорсуненко.

Як повідомлялося , 26 лютого 2014 року в Сімферополі відбувся один з найбільших мітингів України. На мітингу з одного боку були проукраїнськи налаштовані активісти, переважно, з кримських татар, з іншого – прибічники "Російської єдності". Після анексії півострова за участь у мітингу були заарештовані семеро осіб серед прибічників територіальної цілісності України. У Криму тривають суди над кримськотатарськими активістами, які взяли участь у мітингу, їх називають "справа 26 лютого".

ВАЖЛИВЕ

Нардеп Ричкова закликає Генпрокуратуру й СБУ розслідувати дії Н.Савченко

Джемілєв вважає безперспективним військовий сценарій повернення Криму під контроль України

Рада прийняла законопроект про зміни до КПК щодо заочного засудження

Депутати пропонують ВР звернутися до США про безпекові гарантії України за Будапештським меморандумом

Білорусь відмовилася визнавати паспорти "ДНР"/"ЛНР"

ОСТАННЄ

Пленарний тиждень Ради закрито, народні депутати зберуться 14 березня

Нардепи Развадовський і Шаповалов збільшили чисельність групи "Відродження" до 26 парламентарів

Сенат Нідерландів також підтримає ратифікацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС, - Парубій

Юнкер заявляє про відсутність перспектив розширення ЄС до 2020 року

Рада прийняла за основу законопроект про спрощену процедуру капіталізації та реорганізації банків

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
продажа звуковых карт
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА