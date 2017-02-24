Реєстр фактів репресій в окупованому Криму запрацює наступного тижня – заступник прокурора АРК

На сайті прокуратури Автономної Республіки (АР) Крим найближчим часом запрацює реєстр фактів порушень прав і свобод громадян України, які проживають в тимчасово окупованому Криму, зокрема, за фактами незаконних обшуків, затримань і переслідувань з боку окупаційної влади.

"Наступного тижня запрацює реєстр за фактами порушень прав і свобод громадян України. Туди будуть внесені всі прізвища, яких у нас уже близько сотні, за фактами незаконних обшуків, затримань і подальших переслідувань наших громадян там, на півострові (Крим – ІФ)... Починаючи з 2014 року, у нас проваджень понад 120 зареєстровано", - повідомив заступник прокурора Автономної Республіки Крим Олег Хорсуненко.

Він розповів, що в реєстрі міститиметься інформація не лише про порушення прав і свобод громадян, осіб причетних до незаконного переслідування, затримання і засудження українських громадян, але також і окремо у "справі 26 лютого". "Була створена велика міжвідомча робоча група, що складається зі співробітників нашого СБУ, поліції і прокуратури. .. Ми об'єднали всі провадження і зараз у нас це називається "справа 26 лютого", лише наша", - розповів О. Хорсуненко.

Він також зазначив, що вже відбулося кілька допитів у рамках цієї справи.

"Ми почали аналізувати всі провадження, які вже були. 7 проваджень за фактами завдання тілесних ушкоджень кільком громадян, стосуються саме справи "26 лютого"... У листопаді 2016 року ми внесли до ЄРДР відомості про недбалі дії співробітників міліції, вже ми маємо 7 посадових осіб, які мали прийняти ті чи інші дії щодо недопущення", - поінформував заступник прокурора.

Він розповів, що до справи "26 лютого" увійшли провадження щодо учасників незаконних воєнізованих формувань "Кримської самооборони" за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, поєднані з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі) та ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Заступник прокурора зазначає, що у справі "26 лютого" у прокуратури немає конкретних підозрюваних. "Загалом, у рамках цього провадження немає жодної підозри, але вони в найближчому майбутньому будуть", - поінформував О. Хорсуненко.

Як повідомлялося , 26 лютого 2014 року в Сімферополі відбувся один з найбільших мітингів України. На мітингу з одного боку були проукраїнськи налаштовані активісти, переважно, з кримських татар, з іншого – прибічники "Російської єдності". Після анексії півострова за участь у мітингу були заарештовані семеро осіб серед прибічників територіальної цілісності України. У Криму тривають суди над кримськотатарськими активістами, які взяли участь у мітингу, їх називають "справа 26 лютого".