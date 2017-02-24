Парубій вирушає з робочим візитом до Японії

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій відвідає Японію з робочим візитом із 25 лютого по 3 березня 2017 року.

Як повідомляє в п'ятницю прес-служба парламенту, А.Парубій проведе низку зустрічей високого рівня, зокрема зі спадкоємцем імператорського престолу, принцом Нарухіто, міністром оборони Вакамія Кенджі, а також спікерами палати радників Ямадзакі Масакі та палати представників парламенту Японії Ошіма Тадаморі.

Крім того, голова парламенту прочитає лекцію в Інституті міжнародних відносин, відвідає базу морських сил самооборони Японії, поспілкується з представниками японських ЗМІ.

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко оголосив 2017 рік Роком Японії в Україні.