Політика

16:51 24.02.2017

Парубій закликає жителів непідконтрольних територій не отримувати паспортів ОРДЛО

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій закликає жителів тимчасово непідконтрольних територій Донбасу не користуватися "паспортами" "ЛНР" і "ДНР", які напередодні визнали в РФ.

"Я хотів би закликати наших громадян, які нині перебувають на окупованих територіях, не погоджуватися на ці правила, які нав'язує Путін (президент РФ Володимир Путін - ІФ), не брати тих бандитських паспортів так званих ЛНР і ДНР, тому що це шлях у нікуди", - сказав А.Парубій в інтерв'ю телеканалу "Рада" в п'ятницю.

Спікер зазначив, що такі дії ще більше відрізують їх від України. Він також висловив упевненість, що велика кількість українців на окупованій території чекає на звільнення земель.

"Їм треба дати упевненість, що цей час настане невдовзі. І йти на політичні ігри, які проводить Путін із визнанням паспортів, немає сенсу і необхідності. Вважаю, що немає ніякої потреби бути власником бандитського паспорта терористичного угруповання", - заявив голова парламенту.

Крім того, за його словами, президент РФ своїм указом про визнання цих паспортів визнав агресію РФ проти України. "Рішення про визнання паспортів бандформувань лише підтверджує, що він і є організатором та сценаристом агресії і вторгнення на територію нашої країни", - сказав А.Парубій.

Як повідомлялося, 18 лютого президент РФ В.Путін підписав указ "Про визнання в Російській Федерації документів і реєстраційних знаків транспортних засобів, виданих громадянам України та особам без громадянства, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України".

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