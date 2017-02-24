В АП сподіваються на ратифікацію сенатом Нідерландів угоди про асоціацію України з ЄС у квітні

В Адміністрації президента України розраховують, що верхня палата парламенту Нідерландів ратифікує угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом вже у квітні, заявив заступник голови Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв.

"Прийняття більшості голосів створює можливості для того, щоб сподіватися на позитивне голосування в сенаті. Ми розраховуємо на те, що сенат вже у квітні розгляне це питання і ратифікує угоду, яку потім буде передано на підпис королеві, і потім ратифікації буде передано на зберігання в секретаріат Ради ЄС", - заявив К.Єлісєєв в ефірі телеканалу "112.Україна" в п'ятницю.

Як повідомлялося, 24 лютого нижня палата парламенту Нідерландів (Палата представників) офіційно підтвердила ратифікацію угоди про асоціацію з Україною. За ратифікацію асоціації проголосували 89 зі 150 депутатів палати, 55 проголосували проти.