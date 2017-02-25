Питання звільнення Криму і Донбасу не можна розділяти, необхідна єдина стратегія – Чубаров

Глава Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенка" Рефат Чубаров вважає, що питання звільнення Криму і Донбасу не можна відокремлювати одне від одного, необхідна єдина формула відновлення територіальної цілісності України.

"На жаль, нам нав'язали інший напрямок, і ми, маю на увазі Україна, пішли цим напрямом: події та війну Росії проти України на сході України ми відокремили від окупації Криму. Не можна тут виділяти пріоритети вирішення питань, пов'язаних з територіальною цілісністю України. Нині маємо якомога скоріше виходити на єдину формулу відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонів", - сказав він журналістам перед міжнародним форумом "Крим в умовах окупації: наслідки для України та світу" в Києві у суботу.

Р.Чубаров наголосив, що на тлі репресій проти проукраїнськи налаштованих жителів Криму необхідно показати, що їх не залишили.