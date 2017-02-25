Політика

12:21 25.02.2017

Чубаров про поїздку Савченко в Донецьк: Не можна єдину державну політику розтягувати по шматочках

Глава Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенка" Рефат Чубаров заявляє, що негативно ставиться до поїздки народного депутата Надії Савченко в окупований Донецьк і вважає, що не можна єдину державну політику розтягувати по шматочках.

"Не можна єдину політику держави розтягувати по шматочках, зокрема народному депутату. Я ставлюся до таких ініціатив в лапках дуже негативно", - сказав він журналістам перед початком міжнародного форуму "Крим в умовах окупації: наслідки для України та світу" в Києві у суботу, відповідаючи на запитання про його ставлення до поїздки Н.Савченко в Донецьк.

Голова меджлісу зазначив, що в історії були прецеденти, коли законодавчо діячам було заборонено під час війни вступати в переговори з представниками противника без погодження з державною політикою, навіть із найгуманніших міркувань.

Як повідомлялося, в п'ятницю, 24 лютого, представник так званого міноборони ДНР повідомив, що народний депутат Надія Савченко відвідала Донецьк, де мала намір зустрітися з українськими військовополоненими.

Крім того, народний депутат України з фракції "Блок Петра Порошенка" Тетяна Ричкова повідомила, що Н.Савченко підбурювала українських військовослужбовців до повалення влади в Україні, і закликала Генеральну прокуратуру та СБУ розслідувати дії нардепа.

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