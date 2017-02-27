Артеменко стверджує, що отримав мандат фракції Радикальної партії на подання мирних ініціатив і Ляшко знав про них

Народний депутат України, в минулому член фракції Радикальної партії Андрій Артеменко стверджує, що отримав мандат від своєї фракції на подання мирних ініціатив, а керівник фракції Олег Ляшко був про них проінформований до їх оприлюднення.

"Пан Ляшко був повідомлений про свої плани, про наші мирні ініціативи, це повинно було бути стратегією Радикальної партії. Я представляв Радикальну партію і мав на це мандат від фракції пана Ляшка щодо моїх подій, моїх поїздок", - сказав А. Артеменко на прес-конференції в Києві в понеділок.

Відповідаючи на запитання чи був ознайомлений з мирними ініціативами О. Ляшко до передання їх до Адміністрації президента США, А. Артеменко сказав :"Більше того, пан Ляшко мав їхати зі мною з США на всі заходи, в яких я брав участь".

Водночас, він висловив жаль, що його колишня фракція не пройшла випробування у зв'язку з ситуацією навколо мирних ініціатив і виключила А. Артеменка зі своїх лав.

Також А. Артеменко стверджує, що ЗМІ перекрутили його інформацію щодо мирних ініціатив.

"Є ініціативи, які дійсно обговорювали – я підтверджую це. А є фейкові новини, які з моєї доповіді, з моєї інформації від першої особи вирвані слова "план", "оренда", – сказав народний депутат.

За його словами, мирні ініціативи передбачають не передання в оренду Російській Федерації Криму, як про це раніше повідомляли, а передання в оренду окремих інфраструктурних об'єктів на території півострова.

А. Артеменко виклав інші пункти своїх ініціатив: ведення міжнародної тимчасової адміністрації на підконтрольних територіях Донбасу під проводом ООН і ОБСЄ, які підготують ці території до проведення там виборів. На думку народного депутата, амністія щодо учасників подій на Донбасі має застосовуватися разом зі створенням міжнародного трибуналу.

Крім того, нардеп виступає за повернення позаблокового статусу України, а також за проведення всеохоплюючої конституційної реформи, а не лише відносно Донецької і Луганської областей.

Водночас, А. Артеменко не назвав прізвищ народних депутатів, які підтримали його мирні ініціативи. За словами парламентарія, після скандалу у зв'язку з публікаціями про його мирні ініціативи члени Верховної Ради України попросили його не згадувати їхніх прізвищ у контексті цієї історії.

Водночас, народний депутат заявив, що має намір найближчим часом відвідати Вашингтон і Нью-Йорк з тим, що б продовжити просування своїх мирних ініціатив.

"Я планую найближчим часом відвідати Вашингтон, Нью-Йорк, продовжити свою справу... звертати увагу на створення нового переговорного майданчика за участю країн-підписантів Будапештського меморандуму", - сказав А. Артеменко.